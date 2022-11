Ergebnis in Dänemark : Mitte-Links-Bündnis holt bei Wahlen in Dänemark knappe Mehrheit

Kopenhagen Nach Auszählung aller Stimmen in Dänemark liegt das Bündnis der regierenden sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vorn. Zwei Mandate aus Grönland werden noch am Morgen erwartet und gelten als sicher.

Für eine Mehrheit im dänischen Parlament in Kopenhagen sind 90 der 179 Sitze notwendig. 175 dieser Mandate werden in Dänemark vergeben, jeweils zwei in Grönland und auf den Färöer-Inseln, die beide zum Königreich Dänemark gehören. Die färöischen Mandate wurden bereits am Montag unter den beiden Blöcken aufgeteilt, das Ergebnis aus Grönland wird für 5 Uhr früh erwartet. Bei den letzten sechs Wahlen gingen beide grönländischen Mandate an den roten Block - damit wird auch dieses Mal gerechnet. So dürfte das linke Lager am Ende auf genau 90 Mandate kommen.