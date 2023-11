Vorbestraftes ehemaliges Bandenmitglied Dänische Geheimdienste gewinnen Prozess gegen Extremisten

Dänische Geheimdienste haben am Mittwoch einen Prozess gegen einen Dänen syrischer Herkunft gewonnen, der in den Jahren 2013 und 2014 in Syrien für die Dienste gearbeitet haben will. Ahmed S. wurde 2018 in Spanien zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er für die Terrorgruppe IS in Syrien gekämpft hatte. Er verklagte den dänischen Inlands- und Auslandsgeheimdienst und wollte erreichen, dass die Behörden einräumen, dass er damals für sie arbeitete und dänische Extremisten ausspionierte. Mit dem Urteil wollte er dann das Verfahren in Spanien wieder aufrollen lassen.