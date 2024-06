Weg zur Klimaneutralität Dänemark bittet Bauern für furzendes Vieh zur Kasse

In der Diskussion um Treibhausgase steht Kohlendioxid im Zentrum der Aufmerksamkeit. Methan hat jedoch nach Angaben der US-Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA einen vielfachen höheren Treibhauseffekt. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms ist die Viehzucht für etwa 32 Prozent der vom Menschen verursachten Methanemissionen verantwortlich. Umgerechnet auf Kohlendioxid erzeugt die dänische Durchschnittskuh pro Jahr sechs Tonnen CO2-Äquivalent. Nach Angaben der dänischen Statistikbehörde lebten in dem skandinavischen Land Ende Juni 2022 knapp 1,5 Millionen Kühe. Obwohl Schweine und Schafe wesentlich weniger Methan in die Luft fahren lassen, sollen auch sie besteuert werden.