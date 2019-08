„Soll das ein Witz sein?“ : Trumps Absage des Staatsbesuchs verwundert Dänemark

Kopenhagen Donald Trump möchte gerne Grönland kaufen, doch die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen sagt klar „nein“. Ist das ein Affront? Der US-Präsident sieht zumindest keinen Grund mehr, jetzt noch nach Dänemark zu kommen.

„Überraschung“, „Farce“, „Witz“ - Donald Trumps Absage seines geplanten Staatsbesuchs hat in Dänemark ungläubige Reaktionen hervorgerufen. Sie habe die Nachricht mit „Bedauern und Überraschung“ aufgenommen, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch in Kopenhagen.

Trump wollte eigentlich am 2. und 3. September in Dänemark sein. Der US-Präsident begründete seine Absage am Dienstag auf Twitter damit, dass Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands an die USA reden wolle. Auch das Königshaus zeigte sich von der Absage überrascht. Andere prominente Dänen äußerten sich empört.