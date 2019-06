D-Day : Kriegsspiele zum Gedenken an der Küste der Normandie

London Vor 75 Jahren landeten alliierte Truppen im von Hitler-Deutschland besetzten Frankreich und leiteten damit unter enormen Verlusten das Ende der NS-Diktatur ein. Zum D-Day haben amerikanische und britische Soldaten die Invasion nachgestellt.

Als Würdigung des Muts der alliierten Truppen, die vor 75 Jahren an der Küste der Normandie landeten, haben amerikanische und britische Soldaten die Invasion nachgestellt. Amerikanische Ranger in Originalmontur erkletterten am Mittwoch die Klippen am Pointe du Hoc. Am D-Day - dem ersten Tag der alliierten Invasion im von NS-Deutschland besetzten Frankreich - hatten die Ranger den Auftrag, deutsche Artillerie auszuschalten.