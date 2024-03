Angriff in Moskau Jetzt macht Putin „radikale Islamisten“ verantwortlich

Moskau · Bislang hatte der Kreml sich nicht zum Bekennerschreiben des IS geäußert – am Montagabend aber hat der russische Präsident dann doch „radikale Islamisten“ für den Angriff in dem Konzertsaal bei Moskau verantwortlich gemacht.

25.03.2024 , 20:04 Uhr

Wladimir Putin bei einer TV-Ansprache. Foto: dpa/Uncredited

„Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde, deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten bekämpft“, sagte Putin am Montagabend bei der Aufarbeitung des Anschlags vom Freitag, bei dem 139 Menschen ums Leben kamen. Wir wissen nun, wessen Hände dieses Verbrechen gegen Russland und sein Volk verübten, jetzt wollen wir wissen, wer der Auftraggeber ist. 12 Bilder Terrorverdächtige von Moskau – erster Auftritt vor Gericht 12 Bilder Foto: AFP/TATYANA MAKEYEVA Damit wich Putin von seiner ursprünglichen Linie ab, in der er eine „ukrainische Spur“ hinter der Bluttat vermutet hatte. Dennoch sollte geklärt werden, warum die Terroristen nach der Bluttat in die Ukraine entkommen wollten. „Und wer sie dort erwartet hatte“, fügte er hinzu. 16 Bilder Tote und Verletzte in Konzerthalle nahe Moskau 16 Bilder Foto: AFP/SERGEI VEDYASHKIN Jetzt müssten mehrere Fragen geklärt werden. „Wie kommen radikale Islamisten, die sich als gläubige Muslime ausgeben und sich zum sogenannten reinen Islam bekennen, dazu, während des heiligen Monats Ramadan, der allen Muslimen heilig ist, schwere Gräueltaten und Verbrechen zu begehen?“, wurde Putin bei dem Treffen mit Vertretern verschiedener Behörden zitiert. Es bleibe auch abzuwarten, „ob radikale und terroristische islamische Organisationen wirklich daran interessiert sind, Russland anzugreifen, das heute für eine gerechte Lösung des eskalierenden Nahostkonflikts steht“. Bereits mehrfach für sich reklamiert hat den Anschlag die Terrormiliz Islamischer Staat. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das Bekenntnis für glaubhaft und vermuten den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) hinter dem Anschlag. Die russische Propaganda versuchte zunächst, einen angeblichen Zusammenhang zur Ukraine herzustellen, gegen die Putin seit mehr als zwei Jahren einen brutalen Angriffskrieg führt. Beweise für diese Behauptung gibt es aber keine. Die ukrainische Führung hat die Vorwürfe zudem strikt zurückgewiesen. Infos Chronologie der Terroranschläge in Russland Infos Foto: dpa/Sergei Vedyashkin Unterdessen stieg die Zahl der Toten des Anschlags auf 139. Von den über 180 Verletzten seien mehr als 50 bereits in häusliche Pflege entlassen worden, teilte Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa mit. 93 Menschen, unter ihnen fünf Kinder, würden noch stationär behandelt. Bis Montagabend seien 75 Tote identifiziert worden. Am Montagnachmittag waren im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Konzertsaal drei weitere Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in Moskau hatte einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft gebilligt. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen. Einer der drei Männer sei russischer Staatsbürger. Am Sonntag hatte die russische Justiz bereits zweimonatige Untersuchungshaft für vier Beschuldigte angeordnet. Nach Berichten russischer Staatsmedien sollen alle tadschikische Staatsbürger sein. Zwei von ihnen hätten sich schuldig bekannt, erklärte das Gericht. Zu sieben weiteren Verdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Angriff nach Angaben des Kreml festgenommen wurden, wurden keine weiteren Angaben bekannt. Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon verurteilte den Angriff am Montag erneut. Der Anschlag „ruft uns alle, insbesondere die Eltern, dazu auf, der Erziehung der Kinder wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, wurde Rahmon von russischen Nachrichtenagenturen zitiert.

(felt/AFP)