Wegen Coronavirus : Österreich verhängt Einreisestopp für Personen aus Italien

Der Grenzübergang zwischen Österreich und Italien am Brenner. Foto: dpa/Kerstin Joensson

Wien In Italien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Nun reagiert auch das Nachbarland Österreich und beschließt Einreiseverbote für Personen, die aus Italien einreisen wollen.

Österreich hat aufgrund der starken Ausbreitung des Coronavirus ein Einreiseverbot für Personen aus Italien verhängt. "Hier ist das oberste Ziel, die Verhinderung des Austausches und somit das Einschleppen der Erkrankung in unsere Gesellschaft", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien. Ausgenommen seien Personen, die ein ärztliches Attest hätten. Auch der Passagierzugverkehr nach Italien werde eingestellt, sagte Innenminister Karl Nehammer.