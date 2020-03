Mit Coronavirus infiziert : Britischer Premier Boris Johnson positiv getestet

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte er am Freitag auf Twitter mit. Nach „leichten Symptomen“ hat er sich laut einem Sprecher testen lassen.

Der Regierungschef habe am Donnerstag "leichte Symptome" entwickelt und sich daraufhin testen lassen, sagte ein Sprecher am Freitag in London. "Das Ergebnis ist positiv."