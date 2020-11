Corona-Pandemie in den USA : Biden schwört Amerikaner auf „sehr dunkeln Winter“ ein

Wilmington Der künftige US-Präsident Joe Biden hat die Bevölkerung der USA auf einen schweren Pandemie-Winter eingestimmt. Auch rief er alle Bürger dazu auf, Masken zu tragen. Und versprach, mehr gegen die Pandemie zu unternehmen.

Zuvor hatte Biden am Montag es als „Durchbruch“ bezeichnet, dass das Pharmaunternehmen Pfizer bekannt gegeben hatte, dass Datenmaterial darauf hindeute, dass ein Impfstoff möglicherweise zu 90 Prozent gegen die Coronavirus-Krankheit Covid-19 effektiv sei. Selbst wenn bis Ende November ein Impfstoff genehmigt werde und einige Amerikaner noch in diesem Jahr geimpft würden, dauere es viele weitere Monate, bis genug Menschen in den USA geimpft würden, sagte Biden. Biden bezog sich auf den Chef der US-Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention als er sagte, bis auf Weiteres eine Maske eine stärkere Waffe gegen das Virus als der Impfstoff sei. In den USA würden immer noch pro Tag mehr als 1000 Menschen mit dem Coronavirus sterben. Wenn es nicht Fortschritte beim Tragen von Masken gebe, werde sich die Situation weiter verschärfen.