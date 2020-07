Coronavirus in den USA : Fünfter Tag in Folge - Florida meldet über 10.000 Neuinfektionen

Fünfter Tag in Folge - Florida meldet über 10.000 Neuinfektionen

Coronavirus in den USA

Washington Die USA kämpfen weiterhin mit steigenden Coronavirus-Fällen. US-Präsident Trump will die Schulen aber nicht schließen und sagte, das Virus werde schon irgendwann verschwinden. Die Regierung will ein geplantes Budget über 25 Milliarden Dollar für Tests und Kontaktverfolgung blockieren.

Der US-Bundesstaat Florida hat mit über 12.000 Neuinfektionen den fünften Tag in Folge über 10.000 Fälle gemeldet. „Wir haben Glut und wir haben Flammen. Florida wurde flammenartiger, aber es ist - es ist unter Kontrolle zu bekommen“, erklärte US-Präsident Trump am Sonntag. Mindestens 14 Staaten haben bislang im Juli Rekordzahlen für Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gemeldet, darunter Alabama, Arizona, Georgia, Florida, North Carolina, Nevada und Texas.

Dennoch drängt die US-Regierung darauf, die Schulen in wenigen Wochen wieder zu öffnen und widersetzt sich einem Bundesmandat, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Trump bekräftigte beim Fernsehsender „Fox News“ seine Behauptung, dass der Virus irgendwann verschwinden würde. „Ich werde irgendwann Recht haben“, sagte er. „Es wird verschwinden und ich werde Recht haben.“

In den Vereinigten Staaten zeigten Statistiken der Zentren für Seuchenkontrolle (CDC) das Gegenteil - steigende Zahlen bei Infektionen, Todesfällen, Krankenhausaufenthalten und eine höhere Rate an positiven Testergebnissen. Trump erklärte, er stimme CDC-Direktor Robert Redfield nicht zu, dass dieser Herbst und Winter eine der schwierigsten Zeiten für die öffentliche Gesundheit in den USA sein würden, da Krankenhäuser zusätzlich zu Covid-19 mit der saisonalen Grippe zu kämpfen hätten. „Ich weiß es nicht und ich glaube nicht, dass er es weiß“, sagte Trump.