Abspaltung von Großbritannien gegen Corona-Management : Schottlands Nationalisten stecken in der Zwickmühle

Natürlich mit regionaltypischem Muster auf der Maske: Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon bei einem Termin in Edinburgh. Foto: AFP/ANDREW MILLIGAN

Edinburgh Die Zustimmung zur Unabhängigkeit wächst in Schottland – und deshalb auch die Sorge in London. Die Regionalregierung in Edinburgh aber redet nur über Corona. Das wiederum führt zu Verwerfungen in der Nationalpartei SNP.