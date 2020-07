Opfer der Krise : Corona macht viele Brasilianer obdachlos

Sao Paulo Weil sie wegen der Pandemie ihren Job verloren haben, können die Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen. Die meisten Wohnungsbesitzer lassen nicht mit sich reden. Die Folge: Tausende Familien landen auf der Straße.

(ap) Dass sie mit ihrer Familie auf einem Parkplatz landen würde, war selbst in den schlimmsten Zukunftsvorstellungen von Jussara de Jesus undenkbar. Doch dann kam Corona, die junge Brasilianerin verlor ihren Job, konnte die Miete nicht mehr bezahlen und fand mit ihren drei Kindern nur einen notdürftigen Unterschlupf in einem Elendsviertel von São Paulo, das auf dem Areal eines Lkw-Parkplatzes aus dem Boden wächst.

Im neuen Slum „Jardim Julieta“ leben mittlerweile schon mehrere Tausend Menschen. Und es werden immer mehr Familien, die wegen Corona keine Miete mehr zahlen können, ihre Wohnungen verlassen müssen und in Bruchbuden landen. Schon vor der Pandemie zählten die Behörden allein in der Metropole São Paulo mit ihren zwölf Millionen Einwohnern mehr als 200.000 Familien, die eine angemessene Wohnung brauchten.

Bei ausstehender Miete werde etwa in São Bernardo do Campo am Rande von São Paulo besonders aggressiv vorgegangen, sagt Francisco Comaru, Professor für Stadtplanung. „Die Behörden machen genau das Gegenteil von dem, was sie jetzt machen sollten“, beklagt Comaru. „Es ist, als ob sie nicht verstehen würden, was wir gerade durchmachen.“