Lockdown-Feiern im britischen Regierungssitz „Partygate“-Bericht belastet Ex-Premierminister Boris Johnson schwer

Der Ex-Premier, der auch wegen des Drucks in der Affäre im Juli 2022 zurückgetreten war, griff zudem die interne „Partygate“-Ermittlerin Sue Gray scharf an. Die langjährige Spitzenbeamtin, die zuletzt in leitender Funktion in der zentralen Regierungsbehörde Cabinet Office tätig war, hatte mehrere Regelbrüche angeprangert und den Verantwortlichen in der Downing Street ein verheerendes Führungszeugnis ausgestellt.