Kostenpflichtiger Inhalt: Frankreich in der Corona-Krise : Marine Le Pens einsamer Kampf gegen Emmanuel Macron

Marine Le Pen muss derzeit zusehen, wie die Umfragewerte ihres Widersachers Macron steigen. Sie selbst findet in der Corona-Krise keine eigene Linie. (Archiv). Foto: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Paris Frankreich schart sich angesichts der Corona-Krise hinter Emmanuel Macron, nur die rechtsnationale Populistin Marine Le Pen tut so, als wisse sie alles besser. In den Umfragen hilft ihr das nicht. Auch in ihrer eigenen Partei wachsen die Zweifel.