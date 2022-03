Spionage getarnt als Hilfsaktion? : „Liebesgrüße aus Moskau“

Bergamo war eine stark betroffene Region zu Beginn der Pandemie (Archivfoto) Foto: dpa/Claudio Furlan

Rom Zu Beginn der Corona-Pandemie benötigte das italienische Bergamo dringend Unterstützung. Der Kreml bot schnell seine Hilfe an und taufte die Mission „Von Russland mit Liebe“. Inzwischen gibt es immer mehr Zweifel an der Hilfsaktion. Steckte dahinter ein großer Spionageakt?

Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 war Bergamo in Norditalien die am stärksten betroffene Provinz. Tausende Menschen wurden in die Krankenhäuser eingeliefert, überall fehlten Masken, Handschuhe und Beatmungsgeräte. Die italienische Regierung bemühte sich händeringend um ausländische Unterstützung. Besonders hilfsbereit zeigte man sich in Moskau. Verteidigungsminister Sergej Schoigu kontaktierte seinen italienischen Amtskollegen Lorenzo Guerini, wenig später rief Premierminister Giuseppe Conte Wladimir Putin an. Es war der 21. März 2020. Schon am nächsten Abend landete das erste von 17 russischen Transportflugzeugen auf dem Militärflughafen in Pratica di Mare bei Rom. Außenminister Luigi Di Maio nahm die russische Delegation in Empfang. „Liebesgrüße aus Moskau“ hatte der Kreml die Hilfsaktion getauft. An eine Verbindung zum gleichnamigen James-Bond-Spionage-Thriller aus dem Jahr 1963 dachten damals nur wenige. Ein paar US-Generäle zeigten sich besorgt, Russland könne die Hilfsaktion zu Propagandazwecken ausnutzen.

Inzwischen tun sich immer mehr Fragen zu jener Mission auf. Der im Februar 2021 zurück getretene Premierminister Conte muss vor dem Sicherheitsausschuss des italienischen Parlaments Copasir aussagen. Denn es gibt immer mehr Zweifel daran, Russland habe damals nur aus Nächstenliebe agiert. Wie nun bekannt wurde, setzte der Kreml die italienische Regierung erheblich unter Druck und wollte offenbar hunderte Militärs für die Aktion nach Italien schicken. Vor allem der bis heute amtierende Verteidigungsminister Guerini soll es gewesen sein, der sich gegen diesen massiven Aufmarsch der Russen in Italien wehrte. Statt anfänglich mehreren Hundert Menschen wurde nur 104 Personen eine Genehmigung erteilt. Davon waren 32 Ärzte und Krankenpfleger, zwei Virologen und 70 Angehörige des russischen Militärs. Delegationsleiter war General Sergej Kikot, Vizekommandeur der Abteilung für Chemie, Biologie und Radiologie der russischen Armee.

Verteidigungsminister Schoigu hatte schroff gefordert, die Delegation solle weite Teile Italiens inklusive öffentlicher Gebäude bonifizieren. Italien lehnte das ab und gewährte nur Zugang zu 120 Krankenhäusern und Altenheimen im Raum Bergamo sowie entsprechenden Patientendaten. Die Versorgung mit Masken und Hilfsgütern hielt sich in Grenzen. Während andere Länder Millionen Exemplare schickten, kamen aus Russland nur gut 500 000 Gesichtsmasken, außerdem 30 Beatmungsgeräte sowie 1000 Schutzanzüge. Eine Kontrolle des italienischen Zolls der 22 Militärfahrzeuge bei der Ankunft soll von den Russen insbesondere für ein fensterloses Fahrzeug verweigert worden sein, mit dem Hinweis auf Abmachungen von höchster Stelle. Was die Russen wirklich planten, ist nicht bekannt.

Ex-Premier Giuseppe Conte schilderte nun die damals verzweifelte Lage. Putin habe ihm in dem Telefonat vom 21. März Russlands Erfahrung mit der Sars-Pandemie geschildert. „Wir waren damals in großen Schwierigkeiten, jede Hilfe war willkommen“, sagt Conte. Während der Ex-Premier die Mission verteidigt, wunderte sich der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, über das Vorgehen. „Wenn man sich die Zusammensetzung des russischen Kontingents ansieht, das nur zum Teil aus Ärzten bestand, muss man sich schon fragen, was ihre wirklichen Motive waren“, sagt er. Bekannt ist, dass russische Virologen den Impfstoff Sputnik mithilfe der DNA-Virussequenz eines in Italien infizierten Patienten entwickelten. „Das genügt eigentlich schon, um daran zu zweifeln, dass es sich bei der Mission nicht um pure Großzügigkeit handelte“, fügt Gori hinzu. Er erinnert sich auch an eine „gespenstische“ Pressekonferenz damals mit den Helfern, bei der keine Fragen an die Russen erlaubt waren.