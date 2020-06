Corona-Krise : Großbritannien macht dicht

Harter Kurs: Innenministerin Priti Patel. Foto: AFP/STRINGER

London Ausnahmslos jeder, der seit Montag ins Vereinigte Königreich einreist, muss sich in eine vierzehntägige Quarantäne begeben. Das Königreich nimmt einen traurigen Spitzenplatz in Europa ein: Man zählt offiziell 40.542 am Virus verstorbene Briten.

Während der Rest Europas aufmacht, macht Großbritannien das Gegenteil: Seit Montag gilt für alle ins Königreich einreisenden Personen, seien es Ausländer oder heimkehrende Briten, eine vierzehntägige Quarantänepflicht. Ausnahmen soll es nur für wenige Berufsgruppen geben. Trotz des Widerspruchs von Abgeordneten der Regierungsfraktion, von konservativen Medien und den Vertretern der Flug- und Tourismusbranche will Innenministerin Priti Patel an ihren Plänen festhalten.

Jede Person, die beabsichtigt, nach Großbritannien zu reisen, muss ab sofort eine Erklärung ausfüllen, in der sie ihre Kontakdaten hinterlässt sowie eine Adresse angibt, wo sie die nächsten zwei Wochen in Selbstisolation verbringen will. Wer nicht nachweisen kann, dieses Formular ausgefüllt zu haben, erhält zunächst ein Bußgeld von 100 Pfund. Wer die Quarantäneauflagen verletzt, muss sogar mit einer Strafe von 1000 Pfund, umgerechnet rund 1120 Euro, rechnen. Von den strengen Auflagen ausgenommen sind lediglich eine Handvoll Berufsgruppen wie Spediteure, medizinisches Personal, Erntehelfer oder Diplomaten.

Michael O‘Leary, Chef des Billigfliegers Ryanair, bereitet zusammen mit British Airways und Easyjet eine Klage gegen die neuen Regelungen vor. O‘Leary warnte in einem Interview mit der BBC vor einem „unermesslichen Schaden für die Luftfahrt“ und nannte die Bestimmungen „irrational, ineffektiv und komplett undurchführbar“. Er wies darauf hin, dass die Maßnahme vor allem Menschen aus Ländern treffen würde, die niedrigere Infektionsraten als Großbritannien haben.

Tatsächlich nimmt das Königreich jetzt einen traurigen Spitzenplatz in Europa ein. Am Montag zählte man offiziell 40.542 an Covid-19 verstorbene Briten. Das Land hat damit weltweit nach den USA die meisten Corona-Opfer. Und die Zahl der Infektionen von 286.194 Fällen liegt um über 100.000 Fällen über der von Deutschland. Auch innerhalb der Regierungspartei der Konservativen regt sich Widerstand. Die frühere Premierministerin Theresa May kritisierte die Maßnahme, weil sie „Großbritannien vom Rest der Welt ausschließt“, und sagte: „Der internationale Luftverkehr ist für den Handel notwendig. Ohne ihn kann es kein globales Britannien geben.“