Kanzler bei Klimakonferenz Wohlstand sichern, Wachstum fördern, Klima retten? – Scholz-Rede erwartet

Scholz will am Vormittag vor dem Plenum der Konferenz sprechen. Der Kanzler nimmt am Gipfel-Segment der Klimakonferenz teil, zu dem mehr als 140 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs für zwei Tage nach Dubai gekommen sind. Viele Rednerinnen und Redner hatten dabei am Freitag eine rasche Abkehr von fossilen Energieträgern gefordert.