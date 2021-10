Polizeieinsatz bei COP26 in Glasgow : Aktivistin Thunberg verteidigt radikale Klimaproteste

Die Aktivistin Greta Thunberg am Samstagabend in Glasgow, gemeinsam mit anderen Protestlern umringt von Polizisten. Foto: AP/Andrew Milligan

Glasgow Umweltaktivistin Greta Thunberg hat radikale Protestformen im Kampf für mehr Klimaschutz verteidigt. Bei ihrer Ankunft beim Klimagipfel COP26 in Glasgow musste sie von Polizisten abgeschirmt werden.

Manchmal sei es eben notwendig, einige Menschen zu verärgern, um auf Themen aufmerksam zu machen, sagte die Schwedin am Sonntag der BBC zum Auftakt des UN-Klimagipfels COP26 in Glasgow . „Die Schulstreik-Bewegung wäre nie so bekannt geworden, wenn es keine Reibungen gegeben hätte, wenn einige Leute nicht angepisst gewesen wären“, sagte Thunberg. Wichtig sei aber natürlich, dass niemand bei den Demonstrationen verletzt werde.

Was man zur UN-Konferenz in Glasgow wissen muss

Thunberg war am Samstag in Glasgow angekommen. Zahlreiche Klimaaktivisten, die ebenfalls mit dem Zug in die schottische Großstadt reisten, empfingen die 18-Jährige begeistert. Polizisten mussten Thunberg abschirmen. Nach eigenen Angaben wurde sie nicht offiziell zur COP26 eingeladen. In Glasgow will sie einen Klimaprotest anführen.