Gedenken in Compiègne : Merkel und Macron erinnern an Waffenstillstand 1918

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahe der Stadt Compiègne. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Compiègne Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg besucht ein deutscher Regierungschef den Ort Compiègne. Kanzlerin Merkel erinnert dort mit Frankreichs Präsident Macron an das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind am Samstag in der Nähe von Compiègne zusammengekommen, um gemeinsam des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zu gedenken. Nahe der nordfranzösischen Stadt wurde am 11. November 1918 auf einer Waldlichtung der Waffenstillstand in einem umgebauten Speisewagen unterschrieben. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein deutscher Regierungschef diesen Ort besucht.

Foto: dpa Infos Die Novemberrevolution 1918 in Deutschland

Merkel und Macron wollen ein Museum mit einem nachgebauten Waggon besuchen. Vor dem Museum auf der Lichtung soll eine neue Gedenktafel enthüllt werden. Bisher liegt hier eine Platte mit der französischen Inschrift: „Hier unterlag am 11. November 1918 der verbrecherische Hochmut des Deutschen Reiches, besiegt von den freien Völkern, die zu unterjochen es beansprucht hatte.“

Der Erste Weltkrieg gilt manchen Historikern als „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Fast neun Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten starben. Die Kaiserreiche Österreich-Ungarn, Deutschland und Russland brachen zusammen. Aus den Trümmern ging eine Vielzahl neuer Nationen in Mitteleuropa und auf dem Balkan hervor. Und auch Machtzentren verschoben sich danach allmählich, etwa von Großbritannien zu den USA.

Macron hatte am Vormittag US-Präsident Donald Trump zu einem Vier-Augen-Gespräch in Paris getroffen. Vor dem Treffen übte Trump scharfe Kritik an Macrons Vorschlag für eine europäische Armee, die die EU unabhängiger von den Vereinigten Staaten machen soll. Für das Wochenende hat Macron insgesamt rund 70 Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen, darunter auch Russlands Präsident Wladimir Putin.

Merkel nimmt an einem gemeinsamen Abendessen am Samstag in Paris teil. Am Sonntagvormittag ist im Beisein der Staats- und Regierungschefs eine große Gedenkzeremonie am Pariser Triumphbogen geplant, bei der Macron eine Rede hält. Am Sonntagnachmittag eröffnet Kanzlerin Merkel mit einer Ansprache das sogenannte Friedensforum in Paris, eine dreitägige Diskussionsveranstaltung zu Themen wie Frieden, Umweltschutz und Entwicklungshilfe.

(wer/dpa/AFP)