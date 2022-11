Forderung der französischen Außenministerin bei G7-Treffen : G7-Länder müssen zu Sanktionen gegen Iran bereit sein

Münster Die französische Außenministerin Catherine Colonna hat angesichts der iranischen Unterstützung Russlands mit weiteren Sanktionen der G7-Staaten gegen Teheran gedroht. Auch die Gewalt gegen Demonstranten im Iran soll laut Colonna Thema bei dem Treffen in Münster werden.

„Wir müssen bereit sein, uns wenn nötig auf neue Sanktionen gegen den Iran zu einigen“, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna angesichts der iranischen Unterstützung Russlands am Donnerstag am Rande des Treffens der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in Münster.