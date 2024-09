Claudia Sheinbaum Mexikos erste Präsidentin lud schon einen König aus

Am liebsten hätte Donald Trump, dass die deutschen Autokonzerne ihre Fahrzeuge in den USA bauen. Wenn nicht, könnten Zölle die Fahrzeuge unbezahlbar für den amerikanischen Markt machen, drohte der Präsidentschaftskandidat vor wenigen Tagen. Gemeint sind dabei unter anderem die Exemplare, die in Mexiko gebaut werden. Zwar galt der Hauptfokus der Trumpschen Kritik den chinesischen Autobauern, die über Mexiko ihre Fahrzeuge auf den US-Markt bringen wollen, aber die Kritik richtet sich auch an andere Autobauer-Nationen, die wie die Deutschen in Mexiko stark vertreten sind: „Wenn ich nicht gewinne, wird es in zwei bis drei Jahren keine Autoindustrie mehr geben“, warnt Trump in seinem üblichen dramatischen Ton. Und in Richtung China: „Wenn die Chinesen ihre Autos in den USA verkaufen wollen, dann müssen sie die auch in den USA produzieren.“ Es ist ein Klassiker von Trumps „America First“-Politik, auch wenn das für die mexikanische Wirtschaft katastrophale Folgen hätte.