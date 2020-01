Während in Tripolis die international anerkannte Einheitsregierung von Fajes al-Sarradsch ihren Sitz hat, herrscht im Osten und Süden des Landes eine Gegenregierung, die von General Chalifa Haftar unterstützt wird. In den vergangenen fünf Jahren nahmen Haftars Streitkräfte immer mehr wichtige Städte ein. Ein Überblick über die Entwicklungen in dem Bürgerkriegs-Land: