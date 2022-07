4. November 1995 - Der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin (li.) und der palästinensische PLO-Vorsitzende Yasser Arafat (re.) unterzeichen am 24. September 1995 das „Interimsabkommen über das Westjordanland und den Gazastreifen“ (auch Oslo II genannt). Drei Monate später wird der israelische Ministerpräsident in Tel Aviv während einer Friedensdemonstration von einem jüdischen Extremisten erschossen. Der radikale Gegner des Nahost-Friedensprozesses muss lebenslang in Haft. Mit dem Mord an Rabin starb gleichzeitig die Hoffnung auf Frieden zwischen den Israelis und Palästinensern, ein Ende des Konflikts zeichnet sich bis heute nicht ab.

Das Bild zeigt den historischen Händedruck zwischen dem israelischen Premierminister Yitzhak Rabin (li.) und dem palästinensischen PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat in Taba (re., Ägypten) am 13. September 1993. In der Mitte ist der damalige US-Präsident Bill Clinton.