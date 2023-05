Spannungen im südchinesischen Meer Chinesischer Flugzeugträger fährt durch Taiwan-Straße

Wie das taiwanische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme mitteilte, wurde der Flugzeugträger bei der Durchquerung der Meerenge am Samstagmittag Ortszeit von zwei weiteren chinesischen Schiffen begleitet. Diese hätten sich während ihrer Route an die inoffizielle Grenzlinie zwischen den zwei Staaten gehalten, hieß es weiter. Taiwans Militär habe die Schiffsgruppe genau beobachtet und „angemessen reagiert“.