Verfolgung von Dissidenten Chinesische „Polizeistationen“ in Tschechien geschlossen

China hat nach tschechischen Angaben zwei mutmaßliche „Polizeistationen“ in Prag nach Kritik geschlossen. „In dieser Woche habe ich darüber mit dem chinesischen Botschafter verhandelt, der mir zugesichert hat, dass es zu ihrer Schließung in Tschechien gekommen ist“, sagte Außenminister Jan Lipavsky am Donnerstag der Onlineausgabe der Zeitung „Denik N“. Zuvor hätten seine Diplomaten das Thema der „Polizeistationen“ wiederholt bei der chinesischen Seite angesprochen.