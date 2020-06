China : Pekings Propagandasieg

Peking Die chinesische Regierung stürzt sich mit Freude auf die Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten nach dem Tod von George Floyd, fördern sie doch die scheinbare Doppelmoral „des Westens“ zutage.

Selbst ein exzentrischer Drehbuchschreiber hätte sich solch eine historische Synchronizität nicht ausdenken können: Während sich am kommenden Donnerstag die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung am Pekinger Tiananmen-Platz durch die Armee von 1989 jährt, droht der US-Präsident 31 Jahre später den Demonstranten im eigenen Land mit dem Einsatz seiner Streitkräfte.

„Wo sind die Menschenrechte?“, schreibt „Global Times“-Chefredakteur Hu Xijin in einem Zeitungskommentar. Dass ausgerechnet der Leiter des parteitreuesten Propaganda-Organs der chinesischen Regierung eine solche Frage stellt, mag zutiefst befremdlich erscheinen. Auf den zweiten Blick ist die Kritik des Journalisten jedoch gar nicht mal so abwegig: „Die US-Politiker zeigen keine Toleranz gegenüber Unruhen, aber haben unzählige Angriffe auf andere Länder gestartet, die nur ihren Rechtsstaat schützen wollen“. Dabei spielt Hu Xijin natürlich auf die Proteste in Hongkong an, die sowohl von den Republikanern als auch den Demokraten in den USA zu Freiheitskämpfern stilisiert werden – trotz ausufernder Gewalt.