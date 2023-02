„Es ist unser Luftraum“ Biden sieht Chinas Ballon-Spionage als Verstoß gegen Völkerrecht

Mit dem Flug eines Spionageballons im Luftraum der Vereinigten Staaten hat China nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Vorfall stelle keine größere Sicherheitslücke dar, aber es sei „absolut eine Verletzung des Völkerrechts - es ist unser Luftraum“, sagte Biden in einem Interview des Fernsehsenders Telemundo am Donnerstag (Ortszeit). Mit Blick auf den Abschuss des Ballons fügte er hinzu: „Und sobald er in unseren Luftraum gekommen war, konnten wir damit machen, was wir wollten.“