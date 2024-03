Verteidigungshaushalt bekanntgegeben China will Militärausgaben auf rund 214 Milliarden Euro anheben

Dies wurde zum Auftakt der Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking am Dienstag bekannt gegeben. Erst im Vorjahr waren die Militärausgaben in ähnlichem Umfang angehoben worden. Im neuen Haushaltsentwurf ist ein Anstieg des Wehretats auf 1,67 Billionen Yuan (etwa 214 Milliarden Euro) vorgesehen. Damit hat die Volksrepublik hinter den USA das zweithöchste Verteidigungsbudget der Welt.