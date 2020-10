Abstimmung der UN-Generalversammlung : China und Russland gewinnen Sitze im UN-Menschenrechtsrat

Das Hauptquartiert der Vereinten Nationen in New York (Archivbild) Foto: dpa/Wang Ying

New York Über einen Platz im Menschenrechtsrat stimmt die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) ab. Jetzt sind 15 Sitze neu verteilt worden.

China, Kuba und Russland sind in den UN-Menschenrechtsrat gewählt worden. Die Länder gehören zu den insgesamt 15, die die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York am Dienstag für jeweils drei Jahre in das Gremium bestimmte. Außerdem bekamen Bolivien, Frankreich, Gabun, Malawi, Mexiko, Nepal, Pakistan, der Senegal, die Elfenbeinküste, die Ukraine, Großbritannien und Usbekistan ausreichend Stimmen. Saudi-Arabien scheiterte dagegen mit seiner Bewerbung.