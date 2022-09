China und Russland​: Gegen die westliche Welt​

Samarkand/Peking In Usbekistan üben Xi Jinping und Wladimir Putin den Schulterschluss. Allein die Symbolik des Treffens sollte in Brüssel und Washington die Alarmglocken zum Schrillen bringen.

Substanzielle Ergebnisse sind zwar von dem Gipfel nicht zu erwarten. Doch allein die Symbolik des Treffens sollte in Brüssel und Washington die Alarmglocken zum Schrillen bringen. Denn was Xi und Putin unter ihrer Federführung präsentieren, ist nicht weniger als die Vision einer neuen Weltordnung – mit dem Ziel, die Dominanz der westlichen Wertegemeinschaft zu durchbrechen.

Doch der tatsächliche Kern des Zweckbündnisses ist politischer Natur. Xi Jinping braucht einen Partner an seiner Seite, mit dem er gemeinsam eine Front gegen die USA aufbauen kann. Im Antagonismus gegenüber dem Westen sind die zwei Staatschefs vollends geeint. Man möge sich nur in Erinnerung rufen, dass Xi und Putin wenige Wochen vor der russischen Invasion in die Ukraine ihre „grenzenlose Freundschaft“ in einem 5300 Wörter langem Manifest zelebrierten.