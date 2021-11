Klimakonferenz in Glasgow : China und die USA schließen Vereinbarung für mehr Klimaschutz

Klimakonferenz in Glasgow

Glasgow China und die USA sind die beiden größten Treibhausgasemittenten. Bei der UN-Klimakonferenz haben die Staaten nun eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz geschlossen.

Das gab der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua am Mittwochabend in Glasgow bekannt. „Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt“, sagte Xie mit Blick auf die drohende Erderwärmung von 2,7 Grad.