Militäraktion als „Belästigung“ China schickt 103 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan

Chinas Militär hat innerhalb von 24 Stunden 103 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan geschickt. Die Maschinen seien zwischen 6 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montag (Ortszeit) gesichtet worden, teilte das Verteidigungsministerium der Insel mit. So viele Flugzeuge innerhalb eines Tages habe China noch nie Richtung Taiwan entsandt.