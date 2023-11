Verteidigungsbeziehungen zielten nicht auf Drittländer Putin fordert engere Kooperation mit China bei Satelliten und Waffen

Die Regierung in Peking erklärte im vergangenen Jahr, dass sie eine grenzenlose Freundschaft mit Russland pflege. China verurteilte die Sanktionen des Westens gegen Moskau und beschuldigte die Nato und die USA, den russischen Militäreinsatz in der Ukraine provoziert zu haben. Gleichzeitig versucht China, sich im Ukraine-Konflikt als neutral darzustellen. Russland wiederum sicherte Peking in der Taiwan-Frage immer wieder Unterstützung zu.