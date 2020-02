Umgang mit Coronavirus-Epidemie : Chinesischer Aktivist wegen Kritik an Präsident Xi festgenommen

Chinesischer Aktivist wegen Kritik an Präsident Xi festgenommen

Peking Nach Kritik an Chinas Präsident Xi Jinping wegen seines Umgangs mit der Coronavirus-Epidemie hat die chinesische Polizei nach Angaben von Amnesty International den bekannten Aktivisten Xu Zhiyong festgenommen.

Der Anti-Korruptions-Aktivist sei im Dezember untergetaucht und am Samstag gefasst worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurde Xu in der südchinesischen Stadt Kanton festgenommen. Die dortige Polizei äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Xu war untergetaucht, nachdem die Polizei ein Treffen von Intellektuellen in der ostchinesischen Stadt Xiamen aufgelöst hatte. Die Teilnehmer hatten über politische Reformen gesprochen. Nach Angaben von Menschenrechtlern waren nach dem Treffen mehr als ein Dutzend Anwälte und Aktivisten festgenommen worden oder verschwunden.