Befreites Cherson : Ukraine teilt Entdeckung von vier russischen „Folterstätten“ mit

Ein Auto steht vor einem Haus, das bei Kämpfen in einem kürzlich befreiten Dorf am Stadtrand von Cherson beschädigt wurde. Foto: dpa/Bernat Armangue

Cherson/Kiew Ukrainische Ermittler haben nach der Rückeroberung von Cherson nach eigenen Angaben vier von den russischen Besatzern genutzte Folterstätten entdeckt. Demnach wurden insgesamt vier Gebäude ausgemacht, in denen die „russischen Besatzer Menschen illegal festgehalten und brutal gefoltert“ haben sollen.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Kiew mit. Demnach richteten die russischen Streitkräfte während ihrer achtmonatigen Besatzung Chersons in vorherigen Haftzentren und Polizeiwachen „Pseudo-Strafverfolgungsbehörden“ ein. Dort seien „Teile von Gummiknüppeln, ein Holzschläger, ein Gerät zum Erzeugen von Stromschlägen sowie eine Glühlampe und Kugeln sichergestellt“ worden. Die russischen Behörden hätten zudem Unterlagen zur Verwaltung dieser Gefangenenlager zurückgelassen.