Leichen in der ukrainischen Großstadt : Der Tod ist überall in Charkiw - und lässt Fragen offen

Charkiw Im ukrainischen Charkiw bieten sich Reportern Bilder des Grauens. Eindeutig ist an diesen Bildern nur der Tod. Darüber hinaus lassen sie viele Fragen offen, die vielleicht niemals geklärt werden.

Da ist der verkohlte Leichnam eines Mannes, unidentifizierbar, auf einer Panzersperre abgelegt - außerhalb einer Stadt, die in den vergangenen Tagen unter Kontrolle beider Seiten war. Da sind die toten Soldaten, offenbar Russen, von denen vier in Form des Buchstaben Z angeordnet sind, dem Symbol, das auf russischen Militärfahrzeugen zu finden ist. Hinter einer Wohnungstür finden sich drei Leichen. Wie genau all dies geschehen ist, wird vermutlich niemals bekannt werden.

Die von den Journalisten in Charkiw gesehenen Männerleichen wurden an einer Frontlinie entdeckt, an der es über Tage zu Kämpfen kam. Zusammen mit dem verbrannten Körper wurden sie am Montag in eine Leichenhalle gebracht. Es gab keine Erklärung für die Z-Formation, ein Symbol der russischen Invasion. Auch nicht für die verbrannte Leiche auf der Panzersperre. Beides könnte wegen Missachtung der Würde der Toten als Kriegsverbrechen angesehen werden. Sie sind so aber auch sichtbar für die russischen Drohnen, die hier unentwegt durch die Luft schwirren. Wer die Leichen so hinlegte, weiß niemand.