Die russischen Streitkräfte haben erneut Gebiete in der Ostukraine bombardiert und dabei Wohngebiete in der zweitgrößten Stadt Charkiw getroffen. Dabei sind mindestens drei Menschen getötet worden. Eine der Raketen habe auch eine Schule zerstört. Die Bilder im Überblick.

Ein Feuerwehrmann löscht das Feuer in einem zerstörten Haus nach einem russischen Angriff in einem Wohnviertel in der Innenstadt von Charkiw.