Irans Präsident : „Chance auf frühzeitige Atomeinigung mit USA vertan“

Teheran Der Atomstreit zwischen Iran und USA dauert noch immer an. Eine baldige Lösung ist nicht in Sicht. Noch-Präsident Ruhani bedauert dies - und wünscht der Folgeregierung mehr Erfolg.

Die Chance auf eine frühzeitige Einigung mit den USA im Atomstreit wurde nach Worten des scheidenden iranischen Präsidenten Hassan Ruhani vertan. „Ich bedauere sehr, dass der Regierung Steine in den Weg gelegt wurden und somit die Chance auf eine frühzeitige Einigung in den Atomverhandlungen regelrecht vertan wurde“, sagte Ruhani am Mittwoch. Dafür machte Ruhani unter anderem die Hardliner im Land verantwortlich, die nicht nur gegen das Wiener Atomabkommen von 2015 sind, sondern auch gegen eine Einigung bei den Verhandlungen in Wien.