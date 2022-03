Biodiversitätskonvention CBD : Weltweiter Pakt für Artenvielfalt hängt an Geldfragen fest

Genf Bis 2030 will die Weltgemeinschaft eigentlich knapp ein Drittel der Meeres- und Landfläche der Erde unter Schutz stellen. Nun gab es Streit über die Kosten. Noch ist ein Abkommen aber nicht vom Tisch.

Die Verhandlungen über ein internationales Rahmenabkommen zum Schutz der Artenvielfalt sind in Genf ohne Einigung auf ein unterschriftsreifes Papier zu Ende gegangen. Um den Text für die geplante Abschlusskonferenz im Spätsommer in Kunming in China fertigzustellen, sollen Ende Juni in Nairobi weitere Gespräche stattfinden. Darauf einigten sich die rund 200 beteiligten Staaten am Dienstag. „Die Vertragspartner haben noch viel zu tun“, sagte Elizabeth Maruma Mrema, die Chefin des Sekretariats der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD).