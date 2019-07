Causa Epstein als Stolperstein : US-Arbeitsminister Alexander Acosta tritt zurück

Washington Erneut verliert US-Präsident Donald Trump einen seiner Minister: Am freitag trat der Arbeitsminister Alexander Acosta zurück. Grund dafür ist der Missbrauchsskandal um den Milliardär Jeffrey Epstein.

Acosta war in Bedrängnis geraten, weil er 2008 als Staatsanwalt in Florida an einem geheimen Deal mit Epstein beteiligt war. Durch den Deal entging Epstein letztlich einer lebenslangen Haftstrafe wegen mutmaßlicher sexueller Vergehen an Minderjährigen.