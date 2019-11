Proteste in Hongkong : Carrie Lam ruft Polizei zu „menschlichem“ Umgang auf

Hongkong Die Volksrepublik China nennt die Aufhebung des Vermummungsverbots in Hongkong verfassungswidrig. Die US-Regierung verlangt eine unabhängige Untersuchung. Etwa 600 junge Demonstranten haben die belagerte Universität inzwischen verlassen.

Zuvor hatte die Volksrepublik China den Gerichten in Hongkong die Berechtigung abgesprochen, Entscheidungen über die Verfassung der Sonderverwaltungszone zu treffen. Der chinesische Volkskongress sei die einzige Institution, die derlei Entscheidungen treffen könnte, sagte Parlamentssprecher Jian Tiewei laut staatlichen chinesischen Medien. Es zielt damit auf das Urteil des Obersten Gerichts in Hongkong, das das Vermummungsverbot für Demonstranten aufgehoben hatte.

Die US-Regierung rief unterdessen erneut zum Gewaltverzicht auf und verlangte eine unabhängige Untersuchung der Zwischenfälle. „Gewalt ist von jeder Seite inakzeptabel“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. Es sei an erster Stelle Aufgabe der Regierung von Hongkong, für Ruhe zu sorgen. Strafverfolgungsbemühungen allein seien keine Lösung. Die Regierung müsse auf die Sorgen in der Öffentlichkeit eingehen. Konkret rief Pompeo Regierungschefin Lam auf, eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle bei den Protesten in Gang zu setzen.