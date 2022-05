„Es läuft für ihn“ : Putin muss laut Militärexperte nicht verhandeln

Moskau/Kiew/Berlin Russland kommt knapp 100 Tage nach Kriegsbeginn einem Hauptziel näher: Die Ukraine steht kurz davor, die Kontrolle über die Region Luhansk zu verlieren. Und nichts deutet aktuelle darauf hin, dass Moskau an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Muss es auch nicht, meint ein Experte.

Von einer extrem schweren Lage im ostukrainischen Kriegsgebiet Donbass spricht Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Während die Hauptstadt am Sonntag bei Sonne und friedlich ihren 1540. Geburtstag feiert und Bürgermeister Vitali Klitschko freudig in einem Videoclip gratuliert, geht die blutige Schlacht um die Städte in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Besonders heftig toben die Gefechte um Sjewjerodonezk, das seit der Machtübernahme durch prorussische Separatisten 2014 in Luhansk als neue Gebietshauptstadt dient. Sie steht allem Anschein nach kurz vor dem Fall.