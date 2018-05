Carles Puigdemont: Kataloniens Ex-Präsident bleibt auf freiem Fuß

Carles Puigdemont am 18.04.2018 in Berlin (Archivbild). Foto: dpa/Gregor Fischer

Schleswig Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont darf Deutschland nicht verlassen und muss sich wöchentlich bei der Polizei melden. Die Generalstaatsanwaltshaft würde ihn gerne an Spanien ausliefern. Vorerst aber bleibt Puigdemont auf freiem Fuß.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein strebt eine Auslieferung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont an Spanien an. Ein entsprechender Antrag an das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig werde derzeit vorbereitet, teilte die Behörde am Dienstag mit.