„Putin ist ein Kriegsverbrecher“ : Carla del Ponte fordert internationalen Haftbefehl gegen Putin

Genf Die frühere Chefanklägerin der UN-Kriegsverbrechertribunale für das ehemalige Jugoslawien und für den Völkermord in Ruanda hat vom Internationalen Strafgerichtshof die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert.

„Putin ist ein Kriegsverbrecher“, sagte Carla Del Ponte der schweizerischen Zeitung „Le Temps“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Del Ponte, die Ermittlungen der Vereinten Nationen zu Kriegsverbrechen in Ruanda und dem früheren Jugoslawien geleitet hatte, sagte in Interviews mit schweizerischen Medien anlässlich der Veröffentlichung ihres jüngsten Buches, es würden in der Ukraine eindeutige Kriegsverbrechen verübt.