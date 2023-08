In Camp David US-Präsident Biden eröffnet Gipfeltreffen zum Asien-Pazifik-Raum

Die USA, Japan und Südkorea werfen China „gefährliches und aggressives Verhalten“ im Südchinesischen Meer vor. „Wir teilen die Besorgnis über Handlungen, die mit der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung unvereinbar sind und den regionalen Frieden und Wohlstand untergraben“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Gipfel in Camp David nahe der US-Hauptstadt Washington. Man wende sich „entschieden gegen alle einseitigen Versuche, den Status quo in den Gewässern des Indopazifiks zu verändern“. Man sei außerdem besorgt über unregulierte Fischerei.