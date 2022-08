Katastrophe in Pakistan : Bus rammt Tankwagen - mindestens 20 Tote

Dieses mit einem Handy aufgenommene Foto zeigt das Wrack eines Busses und einen Öltanker an einer Unfallstelle in der Nähe von Jalalpur Pirwala. Foto: dpa/-

Multan Bei einem Busunglück in Pakistan sind am Dienstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Bus ist der Nähe der Stadt Jalalpur Peerwala in der Provinz Punjab gegen einen Tanklastwagen geprallt und in Flammen aufgegangen.

Das teilten Polizei und Rettungskräfte mit. Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, sagte der lokale Beamte Tahir Wattoo. Sechs von ihnen gehe es sehr schlecht. Ministerpräsident Shehbaz Sharif sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Fotos vom Unfallort legten nahe, dass der Bus auf den Tanklastwagen aufgefahren ist. Wattoo sagte, ersten Erkenntnissen zufolge habe der bei dem Unfall getötete Busfahrer das Unglück möglicherweise durch Fahrlässigkeit ausgelöst. Einige Leichen seien so stark verbrannt, dass sie nur durch DNA-Analysen identifiziert werden könnten.

