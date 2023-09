Unruhe in der Sahelzone Junta in Burkina Faso spricht von vereiteltem Putschversuch

Abuja/Ouagadougou · Letztes Jahr hat Burkina Faso zwei Militärputsche erlebt. So kam Ibrahim Traoré in dem Land an die Macht, das an Niger und Mali grenzt. Nun verkündet er einen erneuten Umsturzversuch.

28.09.2023, 01:12 Uhr

Der Übergangspräsident von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, nach dem von ihm angeführten Putsch im Oktober 2022 (Archivfoto). Foto: AP/Kilaye Bationo

Die in Burkina Faso regierende Militärjunta hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Offiziere und andere mutmaßliche Akteure, die sich an diesem Versuch der Destabilisierung beteiligt hätten, seien verhaftet worden, nach anderen werde aktiv gefahndet, teilte Juntasprecher Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo am Mittwoch mit. Der Putschversuch ereignete sich demnach am Dienstag. Die mutmaßliche Beteiligten hätten das Land „ins Chaos stürzen“ wollen, ergänzte der Sprecher. Doch hätten die burkinischen Geheim- und Sicherheitsdienste den Putschversuch gestoppt. Weitere Details gab es zunächst nicht. Bereits am Dienstagabend waren in Onlinediensten Informationen zu einen Putschversuch aufgetaucht. Nachdem der - selbst im vergangenen Jahr durch einen Militärputsch an die Macht gelangte - Übergangspräsident Ibrahim Traoré dazu aufgerufen hatte, ihn angesichts eines Putschversuchs zu unterstützen, gingen Tausende Menschen in der Hauptstadt Ouagadougou auf die Straße. Militärputsch in Burkina Faso – Präsident Damiba abgesetzt Westafrika Militärputsch in Burkina Faso – Präsident Damiba abgesetzt Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat im vergangenen Jahr innerhalb weniger Monate zwei Militärputsche erlebt. Die Machtübernahme durch das Militär erfolgte, ähnlich wie im Nachbarland Mali, aus Unzufriedenheit über den mangelnden Erfolg im Kampf gegen Dschihadisten im Land. Seit rund einem Jahr ist in dem westafrikanischen Land der erst 35 Jahre alte Traoré an der Macht.

(peng/dpa/AFP)