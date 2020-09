Mit Nervengift Nowitschok : Weitere Labore bestätigen Nawalny-Vergiftung

Berlin Neben dem Bundeswehrlabor haben nun auch weitere Labore in Frankreich und Schweden eine Vergiftung des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny bestätigt. Nun fordert Regierungssprecher Seibert erneut eine Erklärung von Russland.

Das teilte die Bundesregierung am Montag in Berlin mit, nachdem die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) eingeschaltet worden war.

Man habe zusammen mit Frankreich und Schweden weitere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises anhand erneuter Proben von Nawalny gebeten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit. "Die Ergebnisse dieser Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden liegen nunmehr vor und bestätigen den deutschen Nachweis", heißt es weiter. Unabhängig von den noch laufenden Untersuchungen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hätten damit nun bereits drei Labore unabhängig voneinander den Nachweis eines Nervenkampstoffes als Ursache der Vergiftung von Nawalny erbracht. "Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt", sagte erklärte der Regierungssprecher.