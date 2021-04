„Mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar“ : Bundesregierung verurteilt Arbeitsverbot für Nawalny-Organisationen

Berlin Die Tätigkeitssperre, die ein russisches Gericht am Montag den Unterstützern des Oppositionellen Alexej Nawalny auferlegt hat, kritisierte die Bundesregierung deutlich. Sie forderte außerdem eine Freilassung des Inhaftierten.

Die Bundesregierung hat das Arbeitsverbot für die Organisationen des in einem Straflager inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny verurteilt. „Mit Mitteln der Terrorbekämpfung gegen politisch unliebsame Meinungen vorzugehen, das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien in keiner Weise vereinbar“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Er bekräftigte die Forderung nach einer Freilassung des Oppositionellen, der auch adäquate medizinische Betreuung und Zugang zu Ärzten seines Vertrauens bekommen müsse.