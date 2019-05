Angela Merkel in Afrika : Keine Zeit zum Aufhören

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Flughafen vom nigrischen Premierminister Brigi Rafini begrüßt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nicht amtsmüde. In Afrika wirft sie sich für die ärmsten Staaten in die Bresche. Die „Wann-Frage“ reist aber mit.

Von Kristina Dunz, Niamey

Angela Merkel könnte auch ans Ende der Welt fahren – ein Thema hat sie von nun an im Gepäck, gleich ob sie in Deutschland oder Niger ist: Wann hört sie auf? Es wird genau beobachtet, inwieweit sie noch in die Zukunft als Kanzlerin denkt, ob sie Fragen nach Entscheidungen offen lässt oder dafür den Zeitrahmen der Wahlperiode bis 2021 setzt.

Das Ganze wurde durch die Entscheidung der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wochenbeginn befeuert, den Vorstand am 2. und 3. Juni zu einer Klausur zusammenzutrommeln. Dann soll über die Konsequenzen aus der Europawahl vom 26. Mai gesprochen werden. Und weil sich alle noch daran erinnern, dass Merkel zwischen Hessen-Wahl und CDU-Vorstandsklausur im vorigen Herbst auf den Parteivorsitz verzichtete, halten nun vor allem ihre Kritiker eine Wiederholung für möglich – nur mit dem Verzicht auf das Kanzleramt.

Allerdings ist Merkel gar nicht amtsmüde, wie während ihrer Afrikareise wieder zu beobachten war. Auch ihr Terminkalender wird weiter gepflegt. Ein Rückzug Anfang Juni wäre zeitlich auch alles andere als eine Garantie dafür, dass bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September eine neue Regierung stünde, deren Parteien dann von neuem Schwung profitierten. Es wäre vielmehr ein großes Wagnis. Und bekanntermaßen ist Merkel keine Zockerin. Sie hat keine Neigung, etwas zu verspielen, erst recht nicht ihren Ruf.

Am Dienstag hatte ein Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ Merkels Pressekonferenz mit dem irakischen Ministerpräsidenten im Kanzleramt genutzt, um nach ihren Plänen zu fragen. Und das ging so: „Wenn in Verbindung mit Wahlterminen eine CDU-Vorstandsklausur angesetzt wird, dann schrillen, wie Sie wissen, immer alle Alarmglocken. Ich würde Sie gern fragen: Müssen wir wie beim letzten Mal damit rechnen, dass es auch dieses Mal wieder eine Entscheidung gibt, die Sie vielleicht schon vor einigen Wochen getroffen haben und über die Sie die Öffentlichkeit informieren möchten?“ Merkel machte es kurz: „Ihre Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten.“

Spitzfindige Menschen könnten nun argumentieren, dass sie eben nicht die Öffentlichkeit informieren wolle. Aber es bleibt die Analyse, dass Merkel ihr Amt nicht einfach hinschmeißen wird, und die Beobachtung, dass sie noch etwas bewegen will in ihrer Restlaufzeit als Kanzlerin.

Bei ihrem Besuch in Burkina Faso, Mali und Niger von Mittwoch bis Freitag warf sie sich in die Bresche für die armen Staaten der Sahelzone, sie benannte die Probleme in der Sicherheits- und Migrationspolitik und mahnte, dass der dramatische Konflikt in Libyen mit Terror und Drogen- und Waffenschmuggel nicht nur die Angelegenheit Afrikas sei, sondern zumindest auch Europas. Es gehe um die Sicherheit in der Welt. Und es müsse schnell gehandelt werden.

Das arme Niger hat es ihr besonders angetan. Während in Deutschland eine politische Debatte über die sozialistischen Vorstellungen eines Juso-Chefs tobt, fährt Merkels Delegation durch die Hauptstadt und hält erfolglos Ausschau nach Gebäuden, Straßen oder Geschäften, die auch auf die Armut hindeuten. Am Niger leben Menschen in Hütten und waschen sich in dem dreckigen Fluss. Der Gegensatz zu Deutschland könnte nicht krasser sein.

Merkel spricht von Hochachtung für das Land und seinen Präsidenten Mahamadou Issoufou, weil es trotz seiner widrigen Lebensverhältnisse immer Solidarität mit anderen gezeigt habe. Etwa als es Flüchtlinge aufnahm, die in Libyen gestrandet waren.

Issoufous Regierung kritisiert hingegen Deutschland, dass es nicht schnell und nicht genügend Hilfe leiste. Merkel, die Westafrika erst angetrieben durch die Folgen der Flüchtlingskrise als wichtigen Kooperationspartner entdeckt hat, sagt schlicht: „Kritik belebt in dem Sinne, dass man es noch besser machen kann.“

Issoufou nimmt sie in Schutz und sagt, Deutschland könne nicht allein den Bedarf decken. Niger werde sich auch an die EU wenden. Er verweist darauf, dass die Zahl der durch Niger fliehenden Menschen inzwischen von 150.000 auf ein Zehntel gesunken sei.

Auch über das Ende der Amtszeit von Issoufou wird übrigens spekuliert. Er hat wie Merkel angekündigt nur bis 2021 im Amt zu bleiben. Aber man glaubt ihm nicht. Nun kommt Merkel ihm zu Hilfe.